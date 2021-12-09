الإمارات والشارقة يتعادلان سلبياً في كأس الرابطة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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تعادل الإمارات وضيفه الشارقة سلبيا في مباراة الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من كأس رابطة المحترفين لتحديد المراكز المتأخرة من التاسع وحتى الرابع عشر في المنافسة، ويعتبر التعادل الأول للصقور بعد 3 إنتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، والتعادل الثاني للشارقة الذي اصبح يمتلك 8 نقاط.

قدم الفريقان منذ صافرة البداية وحتى النهاية مباراة دون الوسط، تفوق خلالها الشارقة في السيطرة على مجريات اللعب وكان الأوفر هجوما لكن دون فعالية تذكر، في الوقت الذي أعتمد فيه الصقور على الهجمات المرتدة للنيل من شباك ضيفه دون جدوى.

ومع غياب الهجمات الخطرة، جرت عدة تعديلات في صفوف الفريقين خلال الحصة الثانية التي شهدت مشاركة أسماء بارزة بحثا عن الفوز وكسب النقاط الثلاث دون أن يتغير الوضع أو يظهر جديد في الجانب الهجومي مع كثرة التمريرات الخاطئة وسهولة فقدات الكرة بإستثناء بعض المحاولات القليلة، وظل الوضع على هذا الحال حتى اطلق قاضي الجولة صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي الذي كان منصفا قياسا بأداء الفريقين.

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