مقعد واحد مباشر فقط لأندية الإمارات في دوري أبطال آسيا 2023

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023، وكأس الاتحاد الآسيوي 2023، وذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد، وستحصل الأندية الإماراتية على مقعد واحد مباشر فقط، ومقعدين في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، بعدما حلت في المركز الخامس في تصنيف أندية غرب آسيا.

بينما تصدرت السعودية، تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات، ومقعد في الدور التمهيدي.

في المقابل جاءت إيران، في المركز الثاني لتصنيف منطقة غرب آسيا، وستحصل على ذات عدد المقاعد المخصص للسعودية، في حين نالت قطر وأوزبكستان مقعدين مباشرين في دور المجموعات، ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

ومن جهتها جاءت كوريا الجنوبية بالمركز الأول، لمنطقة الشرق، وتليها ويحصل كل منهما على ثلاثة مقاعد في دور المجموعات، ومقعد في الأدوار التمهيدية.

وفي المقابل، حصلت الصين وتايلاند على المركزين الثالث والرابع على التوالي لمنطقة الشرق، وبالتالي تحصل كل منهما على مقعدين مباشرين بدور المجموعات، ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

أما في كأس الاتحاد الآسيوي 2023، فحصل كل من العراق ولبنان والكويت، على مقعدين ضمن دور المجموعات لمنطقة الغرب، وحصلت الفلبين وماليزيا وأستراليا، على مقعدين بدور المجموعات لمنطقة آسيان.

وحصلت كل من الهند وبنغلادش والمالديف في منطقة الجنوب، وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان في منطقة الوسط، وكوريا الشمالية وماكاو والصين تايبيه في منطقة الشرق، على مقعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.

ويشار إلى أن جميع الاتحادات الوطنية تمتلك حق المشاركة في مسابقات الأندية لعام 2023، بشرط الإيفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في دليل المشاركة بمسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة عام 2020).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفريقين الفائزين بدوري أبطال آسيا 2022، وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، يمتلكان الحق بالحصول على مقعد غير مباشر في البطولة خلال عام 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز