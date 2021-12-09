عبد الله مسفر: «الأبيض» قادر على تخطي «العنابي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب منتخبنا الأولمبي الأسبق أن «الأبيض» قادر على تخطي «العنابي» في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب في المباراة التي تجمعهما غداً بالدوحة، من خلال فرض أسلوب لعبنا على المنافس وغلق كل المساحات أمام لاعبيه، والحد من ارتكاب الأخطاء الفردية، حتى لا يحسن المنافس استغلالها، مع الاعتماد على الارتداد السريع والتحرك الجيد في العمق الدفاعي للمنافس، الذي يعتبر من نقاط الضعف الواضحة التي يمكن استغلالها بشكل جيد، ومنها يمكن الوصول إلى المرمى القطري والتسجيل.

وأشار الدكتور عبد الله مسفر إلى الجاهزية الفنية للمنتخب القطري التي تعتبر الأفضل، بعد فترة الإعداد الجيدة التي خاضها قبل انطلاقة البطولة بحكم برنامج استعداداته للمونديال المقبل، ولديه استقرار فني وعناصر تتميز في اللعب من على الأطراف، ويملك قدرات تهديفية جيدة، مما يتطلب من منتخبنا الاستعداد الذهني والنفسي والفني الجيد، للحد من اللعب من على الأطراف، ولابد أن يحسن «الأبيض» التعامل مع منتخب يلعب برأسي حربه، من خلال التركيز العالي لقلبي الدفاع وتثبيت عنصر من لاعبي الارتكاز لدعمهما، مع الحذر من الضربات الثابتة سواء من ركنيات أم الصندوق حتى لا تشكل تلك الكرات خطورة على مرمى الأبيض.

وقال الدكتور عبد الله مسفر لابد أن نفرض طريقة لعبنا على المنافس الذي يجيد اللعب في مساحات واسعة، وإذا أغلقنا أمام لاعبيه كل المساحات وطبقنا طريقة الضغط التكتيكي على حامل الكرة سنحد كثيراً من خطورة لاعبيه، خصوصاً ونحن نلك لاعبين يتميزون بمهارة عالية، قادرة على صنع الفارق، ونجحت منافسات البطولة في زيادة الانسجام بين اللاعبين مما يؤهلهم لأداء قوي خلال المباراة المقبلة.

روح عالية

فيما أشاد لاعب منتخبنا الوطني ومديره الأسبق إسماعيل راشد بالروح القتالية العالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال تلك البطولة، والأداء الجيد الذي أظهروه في المباراة الأخيرة أمام تونس على الرغم من أن النتيجة لم تكن في صالحنا، وتلك الروح هي سلاحنا في المباراة المقبلة أمام قطر، إضافة إلى الانضباط التكتيكي، وغلق كل المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس، للحد من خطورة هجومه الذي يعتبر ورقته الرابحة في مبارياته السابقة.

وشدد إسماعيل راشد على أن الفوز على المنتخب القطري ليس مستحيلاً رغم أنه صاحب الأرض والجمهور الذي سيدعمه بقوة، وأضاف: نعم نحن نحترمه ولكن علينا ألا نبالغ في احترامه، فهو يملك أوراق قوة وأيضاً نقاط ضعف وعلينا الحذر من نقاط قوته وحسن التعامل مع نقاط الضعف لديه، وهذا الفريق لديه ثغرات فنية في عمق دفاعه لابد من حسن التعامل معها من خلال التحرك الجيد والسريع .

من ناحيته أشار مهند العنزي لاعب منتخبنا الوطني، إلى أهمية المساندة الجماهيرية في مباراة ربع النهائي، حيث الجميع يتطلع لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، وهذا الأمر يحتاج لتضافر الجهود من كل الأطراف، جماهيرنا لن تقصر في القيام بواجبها، ونحن من جانبنا سنبذل كل ما نملك للحصول على بطاقة التأهل.

وأبدى العنزي سعادته بتأهل الأبيض إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني، مشيراً إلى أن مواصلة المشوار في هذه البطولة والوصول إلى أبعد مدى فيها أمر مهم ويدعم مسيرة المنتخب مستقبلاً.

قمة في التركيز

من جهة أخرى يواصل «الأبيض» تدريباته اليومية استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نظيره القطري مستضيف البطولة يوم الجمعة في مرحلة ربع النهائي، بعد راحة سلبية ليوم واحد عقب مباراة تونس الذي بذل خلالها اللاعبون جهداً كبيراً، ويعمل الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك على تجهيز اللاعبين فنياً وذهنياً سعياً لتحقيق الفوز خلال المباراة، ويركز الجهاز الفني على ضرورة الانضباط التكتيكي الذي يعتبر سلاح مارفيك خلال المباراة، مع الارتداد السريع واستغلال المساحات التي سيخلفها الفريق القطري وتسجيل هدف من شأنه إرباك الفريق المنافس وإصابة لاعبيه بالإحباط، خصوصاً في ظل الضغط الجماهيري عليهم.

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