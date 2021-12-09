اليماحي: منتخبنا يظهر بقوة في المواعيد الكبيرة

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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عدد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الفوائد والمكاسب التي سيجنيها منتخبنا الوطني من خلال مشاركته الحالية في كأس العرب التي بلغ فيها الأبيض دور ربع النهائي، بمواجهته لقطر في الحادية عشرة مساء غد الجمعة بتوقيت الإمارات، وتوقع بأن يكون لقاء العنابي القطري مثيراً، وتمنى مواصلة الأبيض لمشواره نحو المربع الذهبي.

قال اليماحي: رغم الهزيمة بهدف أمام تونس، إلا أن منتخبنا يتطور من مباراة لأخرى، ودائماً ما يظهر اللاعبون مكنون أدائهم في المواعيد الكبيرة، لافتاً إلى أن المنتخبات المشاركة في الحدث كلها تمتلك الخبرة والطموح ولا يوجد فريق سهل وآخر صعب، وفي اعتقادي أن المستويات متقاربة إلى حد كبير، ومعظم المنتخبات الحالية تتواجد في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم سواء على مستوى أفريقيا أو آسيا، ولذلك أتوقع مزيداً من الإثارة والندية وكذلك اكتساب الخبرات واللعب مع مدارس كروية متنوعة.

وعن المنتخبات الثمانية التي تأهلت إلى دور ربع النهائي، ذكر اليماحي أنها الأفضل في البطولة وستكون المباريات الأربع، على سطح صفيح ساخن، وكل فريق مؤهل للتأهل للعب في دور الأربعة، وعلى لاعبينا توخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارفيك.

وأشار إلى أن لقاء الجمعة أمام قطر، يتطلب وجود لاعبين على درجة عالية من التركيز والجاهزية، خصوصاً أن قطر سيأتي مدعوماً بجماهيره، بحكم إقامة المباراة على ملاعب كأس العالم في الدوحة، وقال: في اعتقادي أن لاعبي الأبيض معتادون على اللعب في مثل هذه الأجواء الجماهيرية وأتمنى أن يسخر المدرب الهولندي مارفيك هذه الأجواء لمصلحة فريقه، وفي كل الأحوال البطولة تعد أفضل تجهيز لما تبقى من مباريات في تصفيات كأس العالم، إذ تنتظر الأبيض مواجهات مهمة أمام كل من سوريا وإيران وكوريا والعراق.

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