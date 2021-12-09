منتخب الشباب يشارك في «دولية إسرائيل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يستعد منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003 للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية تحت 18 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات وإسرائيل وروسيا وألمانيا.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة تفعيلاً لاتفاقية التفاهم التي وقعها الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم 17 ديسمبر 2020 في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويفتتح منتخبنا مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب إسرائيل يوم الأحد المقبل على استاد نتانيا، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب روسيا يوم 15 على استاد شفاييم، ثم يواجه منتخب ألمانيا على الملعب ذاته وذلك في اليوم الختامي للبطولة المقرر له يوم 17 ديسمبر.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني التي استدعاها الإسباني فرانك أورتيغا مدرب المنتخب للمشاركة في هذه البطولة 23 لاعباً.

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