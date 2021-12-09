الوحدة واتحاد جدة ودياً اليوم

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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يلتقي الوحدة مساء اليوم ودياً مع اتحاد جدة السعودي على ملعب شباب الأهلي بالعوير بدبي، وذلك في إطار استعدادات العنابي خلال فترة التوقف استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتقرر أن يلعب الوحدة المباراة الودية مع اتحاد جدة بعد اعتذار الأهلي السعودي، حيث كان مقرراً مواجهة الفريقين في اليوم نفسه ولكن ألغيت الودية بسبب إلغاء معسكر شباب الأهلي الذي كان مقرراً في مدينة العين.

ويسعى الوحدة إلى الاستعداد لمباراة النصر في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين والمقررة يوم 16 ديسمبر الجاري، حيث قرر الجهاز الفني الاكتفاء بخوض ودية واحدة خلال التوقف وتجهيز اللاعبين بالتدريبات اليومية.

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