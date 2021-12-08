عبد الله يوسف: نسعى لتعديل وضعية سيتي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد لاعب فريق سيتي عبد الله يوسف أن أداء الفريق حالياً أفضل بكثير عما كان عليه في بداية الموسم، مشيراً إلى أن سيتي بات أكثر خبرة وتمرساً، لكنه بحاجة لمزيد من الوقت، ورأى أن نتائج فريقه لا تعبر عن الأداء، مشدداً على أنه كان الطرف الأفضل في الكثير من المباريات، وقال: أتوقع أن نحقق نتائج جيدة في الفترة المقبلة، ولدينا العزيمة والإصرار والرغبة في تحسين الصورة، وسنجتهد لنضع فريقنا في مركز ووضعية أفضل ونغادر المركز الأخير.

وتقدم بالشكر لسلطان حارب رئيس النادي، وقال إنه شخص محب لكرة القدم وحريص على مصلحة اللاعبين الشباب، والأخذ بأيديهم ليحققوا طموحاتهم، ويتحمل بمفرده عبء الصرف على الفريق في وقت تزداد فيه النفقات وأوجه الصرف، لذلك نتمنى أن نكون عند حسن ظنه دائماً.

بدوره قال خالد راشد مدير فريق سيتي، إن هناك طفرة واضحة في الأداء وتطور لافت رغم أن الخسائر ما زالت مستمرة وأوضح بقوله: واثقون أن النتائج ستكون أفضل في المباريات المقبلة، وأتوقع أن يغادر الفريق المركز الأخير قريباً جداً، ولسنا في عجلة من أمرنا وليس هناك ما يجعلنا نقلق، فنحن نبني فريقاً، وندرك أن عملية البناء تحتاج وقتاً طويلاً، واللاعبون والجهاز الفني والجميع يدرك هذا الأمر.

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