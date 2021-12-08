منتخب سيدات الإمارات في ضيافة وزيرة الرياضة الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

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لبى وفد منتخب الإمارات لكرة القدم السيدات، دعوة رسمية من روكسانا ماراسينونو وزيرة الرياضة الفرنسية على مأدبة غداء في الجناح الفرنسي بـ«إكسبو 2020 دبي، أول من أمس، بحضور كل من حورية الطاهري مدربة المنتخب، وأريج الحمادي ونوف العنزي ونهال عبدالعزيز لاعبات منتخبنا الوطني للسيدات.

وتأتي الدعوة في إطار ودي لبحث تجربة سيدات الإمارات في خوض منافسات لعبة كرة القدم والتي تتطور بشكل سريع وتستقطب العديد من المواهب النسائية في الدولة.

وقالت حورية الطاهرية مدربة المنتخب، إن وزيرة الرياضة الفرنسية أثنت على مستوى المنتخب النسوي الإماراتي المتطور في الآونة الأخيرة.

وأضافت:»إن روكسانا ماراسينونو تملك الكثير من المعلومات حول كرة القدم العالمية النسوية وعبرت الوزيرة عن سعادتها للاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد الإماراتي بكرة القدم النسائية، وهذه خطوة إيجابية في سبيل الوصول إلى إنجازات وطنية على الصعيدين القاري والعالمي".

حضر مأدبة الغداء كل من بردجيت هنريك، رئيسة اللجنة الأولمبية الوطنية الفرنسية ولاعبة كرة القدم الفرنسية السابقة، واكزافيير شاتيو السفير الفرنسي لدى الإمارات.

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