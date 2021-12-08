غداً..3 مباريات في كأس الرابطة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تجري غدا ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة لمرحلة ترتيب المراكز في كأس رابطة المحترفين، حيث يحل الشارقة ضيفاً على منافسه الإمارات في السادسة من مساء اليوم، في مواجهة تتوحد فيها أهداف الفريقين ابتداءً من السعي لتحسين مركزيهما في هذه المرحلة، مروراً بالتحضير للمشوار المقبل في دوري أدنوك للمحترفين، وفي دوائر الشارقة، يواصل الروماني كوزمين المدير الفني للفريق خطواته في الوصول للجاهزية المثالية والتوليفة المناسبة، ويدخل الفريق للمباراة وفي رصيده 7 نقاط من فوزين على خورفكان والظفرة ثم تعادل مع العروبة في المباراة السابقة.

ويفقد الشارقة في المباراة جهود محترفه الكونغولي مالانغو بعد إصابته في الكاحل في المباراة السابقة، وأشار كوزمين لغياب مالانغو وتمنى ألا يفقد فريقه لاعباً آخر بسبب الإصابة في مثل هذه المباريات التحضيرية، بينما يستهدف الإمارات تحقيق الفوز المعنوي والتحضير الجيد لمباريات الدوري، خصوصاً صاحب الأرض الذي حقق 4 انتصارات متتالية في المنافسة كان آخرها فوزه على بني ياس في اللقاء السابق ما أعاد إليه الثقة وساهم في رفع المعنويات، كما استفاد الفريق بتجهيز مجموعة من العناصر الشابة.

تحسين المراكز

ويستقبل العروبة ضيفه الظفرة عند السادسة مساءً، وسيكون شعار اللقاء تحسين المراكز لكلا الفريقين، ويمتلك العروبة نقطتين فقط جمعهما بتعادله أمام بني ياس والشارقة مع تعرضه للهزيمة أمام الإمارات، من ناحيته يسعى الظفرة إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام خورفكان.

ويملك الظفرة 3 نقاط من الفوز في مباراة وحيدة على بني ياس والخسارة في مباراتين أمام الشارقة وخورفكان، إذ يتطلع الفريق إلى الفوز في مباراة اليوم قبل جولة من ختام دور الترضية.

وعند الثامنة والربع مساءً يتطلع خورفكان إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً في المسابقة عندما يستضيف بني ياس صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وكان فريق النسور قد حقق فوزه الأول من 3 مباريات على الظفرة في اللقاء الأخير الذي أقيم قبل أسبوع، ولذا يتطلع الجهاز الفني لفريق خورفكان بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي لتحقيق الانتصار والتقدم خطوة نحو حجز مركز متقدم ضمن مسابقة كأس الرابطة، وخاض فريق خورفكان 3 مباريات خسر فيها أمام الإمارات والشارقة وفاز على الظفرة، ويقابل العروبة في الجولة الأخيرة يوم 23 يناير المقبل.

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