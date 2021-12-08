منتخب الإمارات للشباب يستعد للمشاركة في البطولة الدولية الودية في إسرائيل

المصدر: البيان

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يستعد منتخب الإمارات للشباب مواليد 2003 للمشاركة في البطولة الدولية الودية الرباعية تحت 18 عاماً ، التي يُنظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للفترة من 12 إلى 17 ديسمبر الجاري ، بمشاركة منتخبات الإمارات وإسرائيل وروسيا وألمانيا.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني في هذه البطولة تفعيلاً لإتفاقية التفاهم التي وقعها الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي في حفل كبير أقيم يوم 17 ديسمبر 2020 في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي ، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويفتتح منتخبنا مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب إسرائيل يوم 12 ديسمبر المقبل على استاد نتانيا ، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب روسيا يوم 15 على استاد شفاييم ، ثم يواجه منتخب ألمانيا على الملعب ذاته وذلك في اليوم الختامي للبطولة المقرر له يوم 17 ديسمبر.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني التي استدعاها الإسباني فرانك أورتيغا مدرب المنتخب للمشاركة في هذه البطولة 23 لاعباً ، هم : محمد خليل الحمادي (الإمارات) سيف صالح المنهالي ، خميس أحمد المنصوري ، حميد علي المهري (بني ياس) عبدالله خيري مفتاح ، علي محمد المعمري ، محمد أحمد اليماحي ، منصور عبدالرحيم محمد (الجزيرة) مرزوق راشد البدواوي (حتا) ضاري فهد المازم ، بدر إبراهيم السويدي نواف جاسم فيروز (الشارقة) أحمد مال الله جمعة ، خليفة خميس مبارك ، راشد محمد يوسف ، سيف ياقوت الجريشي ، موسى عبدالله البلوشي (شباب الأهلي) سعيد سالم المقدمي (الفجيرة) علي عبدالعزيز عباس ، جمال خليفة السعدي (النصر) عوض محمد الكثيري ، مبارك سالم الجاري (الوحدة) محمد فؤاد عيون (الوصل).

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