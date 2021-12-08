أبيض الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا

المصدر: (الدمام - البيان الرياضي)

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تأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين بعد فوز على منتخب فلسطين بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الثانية التي أقيمت أمس، على استاد النهضة بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر منتخبنا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، حيث فاز على منتخب سوريا في الجولة الأولى بأربعة أهداف لهدف. سجل هدفي المنتخب اللاعب محمد جمعة في الدقيقة 13، واللاعب عمر خليل مطر في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

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