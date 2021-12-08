500.000 درهم غرامة لـ أتلتيكو آرابيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، والأعضاء حسن الشيباني، وعبد الله الحمادي، وسلمان الطويل، بجانب شادي مدحت مقرر اللجنة.

نظرت اللجنة في قرار إحالة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المتعلقة بشكوى اللاعب رونالد ستيفن فالونسيا ضد نادي أتلتيكو آرابيا، وقررت اللجنة قبول الشكوى شكلاً، وفي الموضوع عاقبت أتلتيكو آرابيا بالغرامة خمسمائة ألف درهم لتزويره مستندات من شأنها التحايل على قواعد القيد والتسجيل.

كما غرمت النادي ذاته عشرة آلاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، لعدم إدخاله فحوصات ثلاثة لاعبين، واثنان من الإداريين قبل الوقت المحدد لذلك، وعاقبت ناديي بينونة ولاليغا إتش بي سي بعقوبة لفت النظر لعدم إدخالهما فحوصات أحد اللاعبين في كل فريق منهما قبل الوقت المحدد لذلك، في الأسبوع السادس لمسابقة دوري الدرجة الثانية.

وتم الاطلاع على اعتذار فريق جلف إف سي عن خوض مباراته أمام فريق العربي التي كان مقرراً إقامتها يوم الأحد الماضي بدوري الشباب تحت 21 عاماً، لعدم اكتمال عدد اللاعبين بالفريق، وقررت اللجنة خسارة فريق جلف إف سي للمباراة 0 – 3 وتحمله مصاريف الحكام.

كما اطلعت اللجنة على تقرير مراقب المباراة التي جمعت نادي مسافي أمام نادي دبا في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري الدرجة الأولى، وقررت إنذار دبا لمخالفته البروتوكول، ودخول غير المخولين لغرفة ملابس اللاعبين، ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي مصفوت لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بإدخاله فحوصات أحد لاعبيه على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة بعد الوقت المحدد لذلك، في الجولة والمسابقة ذاتهما.

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