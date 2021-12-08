«الهيئة العامة» تعتمد رؤساء الاتحادات الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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في خطوة تعكس جهودها نحو تعزيز منظومة العمل الرياضي في الدولة، اعتمدت الهيئة العامة للرياضة، رؤساء الاتحادات الرياضية للفترة 2020 - 2024 مع اعتماد مسمى «اتحاد» وإلغاء مسميات الجمعيات واللجان.

ثقة

وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة:

«نحن على ثقة تامة بقدرة كوادر الاتحادات الرياضية في النجاح بأداء مهامها والعمل جنباً إلى جنب والإسهام بصورة ملموسة في تجسيد توجهات الفترة المرحلية المهمة التي تشهدها رياضة الإمارات من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً والمتمثل برؤية راية الوطن عالية خفاقة في المحافل والاستحقاقات الرياضية كافة».

وأشار معاليه إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارة وتميزاً في كبرى المواقع والمهام المختلفة، وهي قادرة على قيادة دفة الاتحادات الرياضية والانخراط في مجالات العمل الرياضي المختلفة بصورة ريادية.

مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرياضة تؤمن بدور المرأة في العمل الرياضي تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات ومبادئ الخمسين التي نصت في البند الرابع «على أن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري»، وهو الأمر الذي يتحقق كون المرأة تحظى بنصيب وافر من رأس المال البشري قياساً بنسب مشاركتها في مراكز صنع القرار ومختلف المؤسسات والهيئات بالدولة.

اتحادات جديدة

واعتمدت الهيئة أسماء 7 رؤساء جدد للاتحادات التالية ، حيث يترأس الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان اتحاد الشراع والتجديف، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان اتحاد الرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم اتحاد الرماية.

و محمد خلف الحبتور اتحاد رياضة البولو، ومحمد ناصر بن خماس اتحاد رفع الأثقال، و عبد الله سلطان المطروشي اتحاد الهوكي، و محمد مبارك المطيوعي اتحاد الإمارات للإسكواش. و اعتمدت الهيئة العامة للرياضة أيضاً تشكيل مجلس إدارة 5 اتحادات رياضية جديدة .

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وتتضمن الاتحادات الرياضية الجديدة التي اعتمدت الهيئة رؤساء مجالس إدارتها اتحاد الكانوي والرافتنج برئاسة الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، واتحاد الدارتس برئاسة خليفة سلطان المطيوعي، بالإضافة إلى تواجد العنصر النسائي على رأس 3 اتحادات رياضية وهن الدكتورة مي الجابر لرئاسة اتحاد الريشة الطائرة.

والدكتورة هدى المطروشي لرئاسة اتحاد الخماسي الحديث، والدكتورة آمنة المازمي لرئاسة اتحاد النت بول، في دلالة واضحة على الالتزام بتطبيق توجهات ورؤية القيادة الرشيدة بتمكين المرأة في مجال العمل الرياضي ومنحها الفرصة للإبداع والتميز.

واعتمدت الهيئة كذلك دمج اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية واتحاد الإمارات للرياضة الجامعية تحت مظلة اتحاد واحد بمسمى «اتحاد الإمارات العربية المتحدة الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي».

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