راشد عيسى: لم أشعر بغربة في «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وصف راشد عيسى لاعب العربي مسابقة دوري الدرجة الأولى بأنها تعد الأصعب مقارنة بدوري المحترفين، وذلك للفوارق الكبيرة في الإمكانات بين الدوريين مشيراً في ذات الوقت إلى معاناة بعض اللاعبين الذين ينتقلون من أضواء المحترفين إلى دوري الهواة وصعوبة التأقلم لعدد منهم مع الواقع الجديد، وذلك بسبب غموض الفرق وتقارب مستوياتها.

وقال لـ«البيان الرياضي»: لم أشعر بالغربة في دوري الهواة وفي قلعة العربي القيواني متصدر دوري الدرجة الأولى حالياً، وتابع: تجانست سريعاً مع خطة لعب «الكوتش» المواطن محمد جالبوت مدرب العربي مشيراً إلى أنه يطمح مع بقية زملائه اللاعبين في كتابة تاريخ جديد للعربي بالصعود والتأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي.

وألمح اللاعب عيسى الذي لعب سابقاً للوصل وشباب الأهلي والعين والنصر وخورفكان بأن طموحاته لا تحدها حدود وأنهم يرغبون في الحفاظ على مستوى الفريق الحالي، والذي أهلنا إلى صدارة الدوري دون هزيمة مع تعادل وحيد أمام دبا الحصن، ونحن كلاعبين نطمح للمنافسة والصعود إلى دوري المحترفين.

توقع

وأشار راشد عيسى إلى إنه يتوقع استمرارية التنافس لخطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الأضواء والشهرة حتى اللحظة الأخيرة من الموسم، منوهاً إلى أنه لا يوجد فريق سهل وآخر صعب وكل المستويات متقاربة، مضيفاً: علينا الحذر من أي فريق والدخول لأي مباراة بشعار الفوز.

الجدير بالذكر أن فريق العربي يتصدر حالياً دوري الدرجة الأولى برصيد 22 نقطة ولم يتعرض ممثل أم القيوين لأية هزيمة منذ بداية الموسم الكروي الحالي بعد أن تصدر الفريق مباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بالفوز في مباراتين وتأهل عن المجموعة الرابعة لنصف نهائي تمهيدي الكأس بعد أن أزاح دبا الفجيرة ليتأهل إلى مواجهة اتحاد كلباء يوم 22 الجاري بملعب النمور في كلباء.

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