«الأبيض» يعيد ترتيب الأوراق قبل مواجهة قطر

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعيد الأبيض ترتيب أوراقه بعد التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، استعداداً لملاقاة قطر مساء الجمعة، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز ومواصلة السير في طريق البطولة، التي أفادت الأبيض .

حيث ظهر بمستوى طيب خلال البطولة التي أكسبته مزيداً من الخبرات والاحتكاك القوي واللعب بدون راحة كافية بسبب ضغط المباريات، إضافة إلى منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة مثل محمد العطاس ومحمد برغش وعلي صالح الذي نضج بشكل جيد من خلال تلك البطولة.

وأمس خاض الأبيض مراناً خفيفاً بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام المنتخب التونسي رغم الخسارة بهدف، حيث خاض اللاعبون الذين أدوا المباراة مراناً في «الجمانزيوم» لفك العضلات وعودة النشاط والحيوية، وخاض باقي عناصر الفريق مراناً عادياً تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك.

تدريبات

وتتواصل اليوم تدريبات الفريق حيث يهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك على تعزيز الإيجابيات وتدارك سلبيات الأداء التي ظهرت خاصة في الشوط الأول، من بطء في الأداء وارتباك في أداء اللاعبين والاختراق من العمق وعدم حيوية خط الوسط وتعدد إهدار الفرص خاصة في الشوط الثاني من المباراة، حيث ظهر الأبيض بمستوى طيب ولكن عابه عدم استغلال الفرص التي سنحت للاعبين.

وبشكل عام غلب على مران الأبيض ارتفاع الروح المعنوية للاعبين بعد نجاح مشوارهم في دور المجموعات والتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث يطمح لاعبو الفريق في مواصلة تحقيق الفوز خلال تلك البطولة، سعياً لإسعاد جماهيرهم وزيادة الحافز لمزيد من العطاء خلال المباريات المقبلة المتبقية في تصفيات كأس العالم 2022.

عودة

وسوف تشهد المباراة المقبلة عودة الحارس علي خصيف صاحب الخبرة الكبيرة، وكابتن الفريق بعد أن منح الجهاز الفني الفرصة خلال المباريات الماضية للثنائي محمد الشامسي.

وخالد عيسى لحراسة عرين الأبيض، كما يعمل الجهاز الطبي على تجهيز علي مبخوت صاحب الخبرة الكبيرة للمشاركة في المباراة، وسوف يتبلور الموقف خلال التدريبات المقبلة لمشاركته من عدمه بعد أن تعرض للإصابة في التدريب الذي سبق مباراة المنتخب مع تونس.

تحليل

وبدأ الجهاز الفني في دراسة وتحليل أداء المنتخب القطري على ضوء مبارياته السابقة، من أجل حسن التعامل معه خلال اللقاء الحاسم يوم الجمعة، حيث يسعى الجهاز الفني إلى فرض أسلوبه على المنتخب القطري.

إضافة إلى تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، وغلق كافة المساحات أمام مهاجمي قطر والضغط المتواصل على حامل الكرة، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة مستغلاً المساحات التي سيخلفها التقدم الهجومي للمنتخب القطري لإحراز أية أهداف تحد من الطموح القطري.

هدف

وبعد المباراة أول من أمس عبر حارس مرمى منتخب الإمارات خالد عيسى عن سعادته بتأهل المنتخب إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب رغم الخسارة من المنتخب التونسي بهدف، وقال الحمد لله على التأهل وإسعاد جمهورنا.

وقال خالد عيسى تمكنا من مسايرة المنتخب التونسي طوال المباراة، وإدراك التعادل ولكن لم نوفق وعلينا معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها قبل مواجهة المنتخب القطري يوم الجمعة وأكد خالد عيسى أن المنتخب سوف يسعى إلى تدارك الأخطاء التي وقع فيها خلال المباريات الماضية قبل المواجهة القطرية في دور الثمانية سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية.

طموح

من ناحيته أكد طحنون الزعابي لاعب منتخبنا الوطني، أن «الأبيض» طوى صفحة الخسارة من المنتخب التونسي، ويفكر في لقاء قطر، وأضاف: «يجب الآن أن ننسى مباراة تونس، ونفكر في المباراة المقبلة أمام المنتخب القطري صاحب الأرض، لأن طموحنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة العربية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق هدفنا».

وقال طحنون الزعابي «لعبنا أمام تونس أفضل مبارياتنا في كأس العرب رغم الخسارة بهدف دون مقابل، وقدمت وزملائي ما علينا، في مباراة كانت صعبة، لما يعرفه الجميع من قوة المنتخب التونسي».

تأكيد

وأعرب علي سالمين، عن سعادته بالتأهل وقال: «يجب علينا الآن التفكير في مباراتنا أمام المنتخب القطري في الدور المقبل، ورغبتنا قوية في مواصلة الأداء القوي، ومواصلة المنافسة على كأس العرب». وعن لقاء تونس، قال: «الشوط الأول، كان المنتخب التونسي الأفضل، ودخل برغبة الفوز، وامتلك لاعبوه الحماس، ونجح في تسجيل هدفه في الدقائق الأولى».

وأكمل: «لم نتأثر بالتأخر بالهدف التونسي، وتمكنا من السيطرة على الشوط الثاني، وحصلنا على فرص عديدة، ولكننا لم نستغلها، وغاب عنا التوفيق، والآن طوينا صفحة تونس، ونفكر في المباراة المقبلة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز