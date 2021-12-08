انتصارات في كأس الرابطة تحلق بالصقور

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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بدأ الصقور يحلق عالياً بعد 4 انتصارات متتالية في كأس رابطة المحترفين، أعادت إليه الثقة والتوازن المطلوب عقب سلسلة من الهزائم تعرض لها الفريق في بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وشهدت قلعة الصقور مؤخراً، ارتفاعاً ملحوظاً في الروح المعنوية مع تطور واضح في الأداء والنتائج خلال بطولة كأس الرابطة على الرغم من ابتعاده عن المنافسة على المراكز المتقدمة ، حيث نجح في تحقيق 3 انتصارات في مرحلة تحديد المراكز بالفوز على العروبة وخورفكان وبني ياس بنتيجة متشابهة 1 - 0، كما أوقف سلسلة هزائمه في دوري أدنوك للمحترفين بعد التعادل الإيجابي أمام اتحاد كلباء 1-1.

ويخوض الإمارات مباراته المقبلة في الدوري أمام العروبة يوم 25 ديسمبر الجاري وهي المواجهة الأهم للفريقين خلال المنافسة لأنها تجمع الصاعدين هذا الموسم وهما في في المنطقة الخطرة، فيما يواجه الشارقة غداً في منافسة كأس الرابطة والتي يسعى عبرها لتحقيق فوزه الخامس في المنافسة.

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