العين ينهي معسكر دبي بتعادل إيجابي أمام اتحاد جدة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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اكتفى العين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره فريق نادي اتحاد جدة السعودي في المباراة الودية التي جرت بينهما أول من أمس في ختام المعسكر الإعدادي المغلق الذي أقامه الفريق بدبي واستمر لمدة أسبوع، وسجل المقيم البرازيلي جوناتاس دي سانتوس، هدف التقدم للعين بعد مرور نصف الساعة من بداية المباراة، ورد الاتحاد السعودي بهدف التعادل بعد أربع دقائق فقط عبر لاعبه يوسف نياكاتي.

وكان العين استغل توقف المسابقات المحلية بسبب مشاركة المنتخبات في بطولة كأس العرب المقامة حالياً بقطر، وأقام معسكراً إعدادياً مغلقاً في دبي دشنه بمباراة ودية أمام فريق الذيد في الأول من الشهر الجاري، واختتمه بلقاء الاتحاد السعودي أول من أمس قبل العودة لمتابعة تحضيراته الميدانية على ملعبه باستاد خليفة بن زايد استعداداً لاستحقاقات المرحلة والتي يواجه خلالها الفريق تحديات مهمة على مستوى جميع المسابقات، حيث يتطلع للمحافظة على صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب المضي قدماً في مسابقة كأس رابطة المحترفين بعد أن صعد لربع النهائي، فضلاً عن مشاركته في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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