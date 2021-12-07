شرطة دبي تنظم بطولة لكرة القدم الالكترونية للنزلاء

المصدر: البيان

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شهد اللواء علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بطولة لكرة القدم الالكترونية للنزلاء للعبتي البيس والفيفا، والتي نظمتها مبادرة الروح الإيجابية بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور العقيد أحمد السعدي، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والرائد محمد العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، وعدد من الضباط والأفراد.

وقال اللواء علي الشمالي، إن البطولة الرياضية جزء من مجموعة برامج وبطولات سنوية تنفذها الإدارة العامة بالتعاون مع الشركاء، تبعاً للنتائج الإيجابية التي تُحدثها ممارسة الرياضة في تأهيل وإصلاح النزلاء، والمحافظة على صحتهم النفسية والبدنية، كما أنها عامل أساسي في إبعادهم عن المشاحنات والضغوط، لذلك نحرص على توفير أماكن مخصصة ومهيأة لممارسة مختلف أنواع الرياضة، إلى جانب تحفيز النزلاء على التدريب والمشاركة.

من جانبها، أوضحت فاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، أن المبادرة تحرص على إيصال رسائلها وتحقيق أهدافها بين كافة شرائح المجتمع، بمن فيهم النزلاء، وتعزيز قيم التعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخرين عبر برامج وبطولات رياضية واجتماعية مختلفة.

وحصل النزلاء الفائزون بالمراكز الأولى بالبطولة على جوائز مالية برعاية من مجلس أصحاب الهمم، تحفيزا لهم وللآخرين على المشاركة وتنمية قدراتهم الرياضية في البطولات المختلفة.

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