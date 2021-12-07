الأبيض الإماراتي يطوي مرحلة المجموعات ويستعد للقاء قطر في ربع نهائي كأس العرب

المصدر: البيان

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طوى منتخبنا الوطني الأول ملف مرحلة مجموعات بطولة كأس العرب بتأهله إلى ربع النهائي ، وذلك باحتلاله المركز الثاني في المجموعة خلف تونس بعد تساويهما في رصيد ست نقاط، فيما غادر منتخبا موريتانيا وسوريا البطولة وفي رصيد كل منهما ثلاث نقاط.

وكان الأبيض استهل البطولة بفوز ثمين على سوريا بهدفين لهدف، وحقق الانتصار الثاني على حساب موريتانيا بهدف نظيف، فيما خسر المواجهة الأخيرة في مرحلة المجموعات بهدف دون مقابل أمام تونس ليتأهل لربع النهائي إلى جانب المنتخب التونسي.

ويواجه منتخبنا نظيره القطري مستضيف البطولة يوم الجمعة في مرحلة ربع النهائي، حيث يتأهل الفائز منهما إلى الدور نصف النهائي، وأعلن الجهاز الفني للأبيض أن التحضيرات للمواجهة المقبلة ستبدأ غداً بعد راحة سلبية ليوم واحد، يخضع لها اللاعبون بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في المباريات الثلاث السابقة.

ويعمل الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الهولندي فان مارفيك جاهداً لإعداد الأبيض بصورة مناسبة لمواجهة المنتخب القطري مستضيف البطولة، خاصة أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين ولا بد من فائز فيها، وستكون الفرصة سانحة أمام مارفيك ومعاونيه خلال اليومين المقبلين لاستعادة جهود المصابين وتأهيلهم ليكونوا ضمن الخيارات المتاحة.

خالد عيسى : حققنا الأهم بالتأهل والقادم أصعب

أكد خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا الوطني أن الأبيض حقق الأهم بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب فيفا 2021، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، مبيناً أن المنتخب لعب من أجل الفوز في المباراة الأخيرة أمام تونس، وعلى الرغم من الخسارة إلا أنه تمكن من خطف بطاقة التأهل عبر المركز الثاني.

واعترف عيسى بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة وستشهد منافسة أقوى، خاصة أن الأبيض يواجه المنتخب القطري صاحب الأرض، متوقعاً نزالاً شرساً بين المنتخبين من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، متمنياً أن يوفق مع زملائه في انجاز المطلوب.

وتحدث خالد عيسى عن الفوائد التي خرج بها المنتخب من بطولة كأس العرب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني وجد الفرصة لاشراك عدد كبير من اللاعبين، حيث تبادل هو وعلي خصيف ومحمد الشامسي حراسة مرمى المنتخب.

وقال: "اللاعبون أبدوا رضاءهم عن السياسة التي يتبعها الجهاز الفني بالتدوير في التشكيلة، كما أن اتاحة فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين يسهم في تجهيزهم للمباريات المقبلة، ويرفع درجة المنافسة بين عناصر المنتخب، ويجعل كل لاعب حريصاً على تقديم أفضل ما لديه".

مهند العنزي: نتطلع لمواصلة المشوار

أبدى مهند العنزي لاعب منتخبنا الوطني الأول، سعادته بتأهل الأبيض إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني بالتساوي مع تونس في رصيد النقاط، مشيراً إلى أن مواصلة المشوار في هذه البطولة والوصول إلى أبعد مدى فيها أمر مهم ويدعم مسيرة المنتخب مستقبلاً.

وتحدث مهند االعنزي عن البطولة التي تضم نخبة المنتخبات العربية، مبيناً أن مرحلة المجموعات شهدت منافسة قوية بين المشاركين، وقدمت خلالها المنتخبات مستويات متميزة وهو ما يؤكد قوة البطولة، مضيفاً أن الجماهير العربية استمتعت كثيراً بالمواجهات، كما حصلت المنتخبات على فوائد فنية كبيرة من خلال الاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرات.

وأشاد العنزي بالوقفة القوية للجماهير الإماراتية خلف المنتخب، وحرص أبناء الإمارات على دعم وتشجيع اللاعبين، حيث حضر الجمهور في المدرجات وظل يشجع الأبيض في المباريات السابقة، مؤكداً ثقته في استمرار الدعم والمساندة في المباراة المقبلة.

وقال: "نتوقع مساندة أكبر من قبل جماهيرنا في مباراة ربع النهائي، الجميع يتطلع لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، وهذا الأمر يحتاج لتضافر الجهود من كل الأطراف، جماهيرنا لن تقصر في القيام بواجبها، ونحن من جانبنا سنبذل كل ما نملك للحصول على بطاقة التأهل".

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