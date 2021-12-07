الأندية الإماراتية الثامن في التصنيف الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتلت الأندية الإماراتية، المركز الثامن في تصنيف الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يستند إلى نتائج أندية كل دولة في بطولات الأندية الآسيوية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي للكرة عبر موقعه الرسمي، عن حصول الأندية الإماراتية على 52.588 نقطة، لتحل أيضاً، في المركز الثالث على صعيد الأندية العربية في القارة الآسيوية، بعدما ساهم تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2021، في تقدم أندية السعودية إلى صدارة التصنيف.

وجاءت أندية السعودية في الصدارة بمجموع 100 نقطة، وتليها كوريا الجنوبية برصيد 95.462 نقطة، ثم اليابان برصيد 93.412 نقطة، وتحقق تقدم السعودية في التصنيف، بفضل النتائج المميزة في دوري أبطال آسيا، بعدما توج الهلال بلقب البطولة مرتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليحصل على اللقب الرابع في تاريخ البطولة.

كما برز من السعودية أيضاً، النصر الذي نجح في التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي عامي 2020 و2021، وحافظت كوريا الجنوبية على المركز الثاني في التصنيف، بعد حصول نادي بوهانغ ستيلرز على وصافة دوري أبطال آسيا 2021.

وجاءت إيران في المركز الرابع بمجموع 77.792 نقطة، وتليها قطر في المركز الخامس برصيد 75.131 نقطة، واحتلت أندية أوزبكستان والصين، المركزين السادس والسابع برصيد 64.712 نقطة و59.948 نقطة بالترتيب.

ومن المقرر أن يتم استخدام تصنيف الأندية لعام 2021، من أجل تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دولة في دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي في عام 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز