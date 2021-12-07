عبد الله بن زايد: نجاح السعودية باستضافة جائزة «الفورمولا 1» نجاح للإمارات

المصدر: جدة - وام

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حضر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أول من أمس، سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، الذي أقيم على حلبة كورنيش جدة بالسعودية، كما حضر السباق إلى جانب سموه، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في تصريحات خاصة بهذه المناسبة، أن استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لسباقات الفورمولا 1، يأتي تجسيداً لمكانتها الرائدة، كمركز رئيس متكامل لاحتضان الفعاليات العالمية الكبرى، وفق أرقى المعايير، وعبّر سموه عن فخره بالمستوى التنظيمي المتميز لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، ما يعكس احترافية الكوادر الوطنية السعودية، وقدرتها على تولي مسؤولية تنظيم هذه البطولة العالمية بكفاءة واقتدار وتميز، مؤكداً أن نجاح المملكة العربية السعودية الشقيقة، هو نجاح لدولة الإمارات، وللمنطقة بأسرها.

وبيّن سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن بطولة الفورمولا 1، ليست حدثاً رياضياً فحسب، بل هي ملتقى عالمي، وجسر للتواصل بين مختلف الثقافات والشعوب، معرباً سموه عن سعادته بالوجود في هذا الحدث الرياضي العالمي البارز، الذي نظمته المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح وإبهار تام.

وأشار سموه إلى أن احتفاء دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، ويوبيلها الذهبي، هو احتفاء أيضاً بمسيرة عقود من العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والسعودية، مؤكداً أن تلك العلاقات، تشكل نموذجاً متميزاً في الرصانة والقوة والتلاحم بين دولتين وشعبين شقيقين، وتتعزز عاماً بعد عام، بدعم ورعاية واهتمام من قيادتهما.

جاهزية

من ناحية أخرى، أصبحت حلبة مرسى ياس جاهزة لاستضافة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، خلال الأيام المقبلة، وينتظر سائقو الفورمولا1 ، تحديات جديدة في الحلبة، بمسارها الجديد، البالغ طوله 5.28 كم، والذي تم تعديله لأول مرة منذ افتتاحها قبل 13 عاماً، ويشمل التعديل 3 مناطق، تشمل المنعطف الشمالي الحاد، ومنطقة المرسى، وقسم الفندق، ويتيح المسار الجديد الأقصر للسيارات، اجتيازه في زمن أقصر، ويسمح للسائقين بالاقتراب من بعضهم البعض بشكل أكبر، خلال المنعطفات، ليوفر لهم فرصاً إضافية للتجاوز.

وتخوض فرق الفورمولا 1، التجارب التأهيلية السبت المقبل، وأظهرت اختبارات احتمال انخفاض زمن اللفة بمقدار 13 ثانية، ومن المحتمل أن تواجه الفرق مفاجآت غير متوقعة، نتيجة لزيادة معدل السرعة خلال اللفات، والانخفاض الكبير في زمنها، والمتوقع أن يكون في حدود دقيقة و23 ثانية.

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