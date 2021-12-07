«الأبيض» وتونس إلى دور الثمانية في كأس العرب

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تأهل منتخبا الإمارات وتونس، إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم «فيفا 2021»، من المجموعة الثانية، وتساوى المنتخبان في رصيد 6 نقاط، فيما تصدر «نسور قرطاج» المجموعة بفارق الأهداف، واحتل «الأبيض» المركز الثاني، وشهد ختام مباريات المجموعة، فوز تونس على منتخبنا باستاد الثمامة بالدوحة، بهدف سيف الجزيري، في الدقيقة العاشرة، فيما فجر منتخب موريتانيا مفاجأة، بفوز معنوي على سوريا 2 - 1، وودع المنتخبان البطولة.

جاءت مباراة منتخبنا الوطني مع تونس قوية، تسيد المنتخب التونسي الشوط الأول لعباً ونتيجة، وتسبب هدفه المبكر في ارتباك لاعبي «الأبيض»، وسنحت للاعبيه عدة فرص، لم يتم استثمارها، وعزز المدرب فان مارفيك صفوف المنتخب، بأربعة لاعبين في الشوط الثاني، هم مهند العنزي وإسماعيل مطر وخليل إبراهيم ومحمد جمعة، فتحسن الأداء، وسيطر «الأبيض»، وأضاع عدة فرص محققة، لتألق الحارس التونسي المعز. وبهذه النتائج، يلاقي منتخبنا يوم الجمعة المقبل، قطر، أول المجموعة الأولى، ويواجه منتخب تونس ثاني المجموعة نفسها.

من ناحية أخرى تتنافس منتخبات الأردن، فلسطين، السعودية، اليوم، على بطاقة التأهل الثانية بالمجموعة الثالثة، وسط احتمالات مفتوحة، وحسابات خاصة، وحسم المنتخب المغربي البطاقة الأولى، مبكراً، ويتصدّر حالياً المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط للأردن، ونقطة لكل من السعودية وفلسطين، وتشهد المجموعة مباراة نارية، بين منتخبي الأردن وفلسطين، فيما يلعب المغرب مع السعودية، ويلتقي الجزائر ومصر، في صراع صدارة المجموعة الرابعة، بعد ضمانهما التأهل لدور الثمانية، فيما يلعب لبنان مع السودان، في مباراة تحصيل حاصل.

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