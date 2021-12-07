سلطان بن مجرن يخوض انتخابات «اللجان الأولمبية العربية» غداً

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يخوض سلطان بن مجرن، رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، غدا في الرياض، انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وشغل بن مجرن منصب العضوية التنفيذي في 3 دورات سابقة، نظرا لسيرته الذاتية في الإدارة الرياضية، عبر أكثر من 25 عاماً، فبجانب رئاسته لاتحاد رفع الأثقال منذ عام 2008، يشغل منصب رئيس شرف الاتحاد الآسيوي لنفس اللعبة منذ عام 2011، وهو عضو شرف المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وعضو اللجنة الأولمبية منذ عام 2005، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية منذ 2008، كما تولى مناصب رياضية مهمة عدة. (دبي - البيان الرياضي)

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