البطائح يواصل انتصاراته في دوري الصالات

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

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واصل فريق نادي البطائح انتصاراته وعروضه القوية في دوري كرة قدم الصالات، وحقق فوزاً مثيراً على ضيفه مليحة 4-3، ليحافظ على الانفراد بالصدارة عن جدارة في مباراة تقدم حضورها عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وحمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وسعيد العاجل خبير مجلس الشارقة الرياضي.

وأسفرت نتائج بقية المباريات عن فوز الشارقة على دبا الحصن 4-1 وشباب الأهلي على الظفرة 4-2 والنصر على خورفكان 3-1 والحمرية على اتحاد كلباء 2-صفر، ليصبح الترتيب على النحو التالي: البطائح في الصدارة برصيد 38 نقطة، وخورفكان ثانياً 28 نقطة، والنصر ثالثاً 27 نقطة، والظفرة رابعاً 25 نقطة، والشارقة خامساً 21 نقطة، واتحاد كلباء سادساً 20 نقطة، والحمرية سابعاً 16 نقطة، ومليحة ثامناً 15 نقطة، وشباب الأهلي تاسعاً 14 نقطة، ودبا الحصن عاشراً برصيد 8 نقاط.

وأصبح واضحاً أن الصراع على البطاقتين السابعة والثامنة سيكون على صفيح ساخن حسب الأفضلية بين الحمرية ومليحة وشباب الأهلي، ويتبقى لكل فريق 3 مباريات حيث يلعب شباب الأهلي مع الحمرية، ومليحة وخورفكانن ويلعب مليحة أمام دبا الحصن، وشباب الأهلي واتحاد كلباء، فيما يلعب الحمرية أمام شباب الأهلي، والنصر ودبا الحصن، وباختصار سيكون الحسم عبر المواجهات المباشرة، التي ستجمع ثلاثي الرهان على البطاقتين السابعة والثامنة وهي المباريات التي ستجمع بين المحرية وشباب الأهلي ومليحة ضد بعضهما بعضاً في الجولات المقبلة.

وأشاد المدرب الوطني عدنان محمد الهولي المدير الفني للبطائح بلاعبي فريقه وأثنى على عطائهم وطالبهم ببذل مزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لإثبات أحقيتهم بالصدارة، وعن سر التفوق في الدوري قال: انتهجنا أسلوب التدوير في كل المباريات وساعدنا ذلك في المحافظة على لحمة الفريق وجاهزية كل العناصر من مباراة لأخرى.

يذكر أن البطائح لم يخسر سوى مباراة واحدة وتعادل 3 مرات خلال الدوري.

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