«الأبيض» و«نسور قرطاج» موقعة التأهل الليلة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تتجه الأنظار عند السابعة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» نحو استاد الثمامة في الدوحة، لمتابعة المواجهة المصيرية بين منتخبنا الوطني «6 نقاط» وتونس «3 نقاط» بطموح التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب عن المجموعة الثانية.

وتشهد تشكيلة منتخبنا عودة محمود خميس وعلي خصيف، ويسعى «الأبيض» لمواصلة الانتصارات وعبور تونس للوصول للنقطة التاسعة، وملاقاة ثاني المجموعة الأولى، ويضمن الفوز على تونس أو التعادل تأهل «الأبيض»، كما يتأهل منتخبنا في حال الهزيمة من تونس، مقابل تعادل أو هزيمة سوريا أمام موريتانيا، وفيما عدا ذلك يدخل منتخبنا في حسابات معقدة مع تونس وسوريا في حال تتساوي المنتخبات الثلاثة في 6 نقاط.

حسابات

وبالنسبة لتونس فإنها تتأهل في حال الفوزعلى الإمارات، وفي حال التعادل مع الإمارات، مقابل تعادل سوريا أو هزيمتها أمام موريتانيا، وعند الهزيمة من الإمارات، مقابل خسارة منتخب سوريا أمام موريتانيا بفارق الأهداف نفسه.

ويتأهل المنتخب السوري في حال الفوزعلى موريتانيا، وفي حال التعادل مع موريتانيا، مقابل هزيمة تونس أمام الإمارات.

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