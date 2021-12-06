فوز لاليغا وجو برو في دوري السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انطلقت أول من أمس، مباريات الأسبوع الأول لمسابقة دوري كرة القدم للسيدات، بعد فترة توقف اضطرارية، بسبب الجائحة العالمية، حيث أقيمت مباراتان.

في المباراة الأولى، فاز فريق لاليغا على فريق إيه إف سي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما شهدت المباراة الثانية، تحقيق فريق جو برو فوزاً كبيراً، على فريق جول أكاديمي، بثمانية أهداف دون رد. وقالت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة النسائية: «لجنة الكرة النسائية في اتحاد الكرة، قررت عودة منافسات دوري كرة القدم للسيدات، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، حتى تكون لها فرحة خاصة ومميزة، لنشاط كرة القدم النسائية الإماراتية».

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