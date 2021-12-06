«النقطة» تشعل صراع صدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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اشتعلت المنافسة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وتواصلت الإثارة بالجولة التاسعة وبات الفارق الذي يفصل بين المتصدرين نقطة واحدة، كما وصل الفارق بين صاحبي المركزين الأول والرابع إلى 3 نقاط فقط، وتخطت 3 فرق حاجز الـ20 نقطة، ويحتل العربي الصدارة برصيد 22 نقطة، وجاء دبا وصيفاً بـ21 نقطة، يليه البطائح ثالثاً «20 نقطة» ثم الحمرية رابعاً «19 نقطة»، وشهدت مباريات الجولة تسجيل 20 هدفاً ولم يطرأ جديد على صدارة الهدافين باستثناء وصول اللاعب فينسيوس «الحمرية» إلى 7 أهداف، وهو رصيد ليما نفسه «الرمس» وديغو «دبا الفجيرة»، وتم إشهار 22 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، وكانت من نصيب لاعب مسافي سعيد محمد واستحق لقاء البطائح ودبا الحصن جائزة اللعب النظيف لغياب البطاقات الملونة.

صدارة

لم يترك العربي أي فرصة لمنافسيه للاستمتاع طويلاً بالصدارة التي تربع عليها البطائح مع نهاية الجولة الثامنة ليعود دبا الفجيرة ويتصدر بشكل مؤقت في اليوم الأول الجولة التاسعة، واستعاد العربي في النهاية القمة بفوز على حتا 2 - 0.وشهدت الجولة إصرار النواخذة على تجنب الهزيمة بفوز صعب على مسافي بهدف ليحتل الفريق الوصافة برصيد 21 نقطة، فيما خسر البطائح أمام دبا الحصن بنتيجة 1 - 2، ليتراجع إلى المركز الثالث.

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