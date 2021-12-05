النقطة تشعل صراع صدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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اشتعلت المنافسة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وتواصلت الإثارة بالجولة التاسعة وبات الفارق الذي يفصل بين مراكز فرق المقدمة الأربعة نقطة واحدة، ووصل الفارق بين صاحبي المركزين الأول والرابع إلى 3 نقاط فقط، وتخطت 3 فرق حاجز الـ20 نقطة، ويحتل العربي الصدارة برصيد 22 نقطة، وجاء دبا وصيفاً بـ21 نقطة، يليه البطائح ثالثاً «20 نقطة» ثم الحمرية رابعاً «19 نقطة»، وشهدت مباريات الجولة تسجيل 20 هدفاً ولم يطرأ جديد على صدارة الهدافين باستثناء وصول اللاعب فينسيوس «الحمرية» إلى 7 أهداف، وهو رصيد ليما نفسه «الرمس» وديغو «دبا الفجيرة»، وتم إشهار 22 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، وكانت من نصيب لاعب مسافي سعيد محمد وتستحق مباراة البطائح ودبا الحصن جائزة اللعب النظيف لغياب أي لون من البطاقات.

صدارة

لم يترك العربي أي فرصة لمنافسيه للاستمتاع طويلاً بالصدارة التي تربع عليها البطائح مع نهاية الجولة الثامنة ليعود دبا الفجيرة ويتصدر بشكل مؤقت في اليوم الأول الجولة التاسعة، واستعاد العربي في النهاية القمة بفوز مستحق على حتا بهدفين من دون رد، مؤكداً تصميمه على مواصلة مسيرة الانتصارات بطموح الصعود مع ختام البطولة لمصاف دوري أدنوك للمحترفين.

مطاردة

وشهدت الجولة إصرار النواخذة على تجنب الهزيمة بفوز صعب على مسافي بهدف ليحتل الفريق الوصافة برصيد 21 نقطة ويشدد الخناق على العربي المتصدر، فيما خسر البطائح مباراة الديربي أمام دبا الحصن بنتيجة 1 - 2، مفرطاً في ثلاث نقاط مهمة ومتراجعاً إلى المركز الثالث، وقاد المدرب المصري طارق السيد فريق الحمرية إلى الفوز على غلف اف سي 3 -1 ليتقدم خطوة مهمة وجديدة في المنافسة باحتلاله المركز الرابع.

توازن

واستعاد دبا الحصن التوازن بفوز غالٍ على البطائح ليصل إلى 17 نقطة وهو رصيد حتا الخاسر نفسه أمام العربي في دبي ليتراجع خطوة للوراء ولكن آمال الحصن والإعصار تظل قائمة في اللحاق بركب أندية المقدمة.

9 نقاط

تمتلك 4 أندية رصيد 9 نقاط في المراكز من السابع وحتى العاشر وهي الفجيرة، مصفوت، الذيد، الرمس، يليها غلف اف سي بالمركز الحادي عشر 8 نقاط والجزيرة الحمراء، ثم التعاون ومسافي ولكل منهما 5 نقاط في المركزين الثالث عشر والرابع عشر وأخيراً سيتي بنقطة وحيدة.

الجولة 10

تقام الجولة العاشرة 10 الجاري، وتقام ثلاث مواجهات تجمع مسافي مع الفجيرة، ومصفوت مع الذيد، وغلف اف سي مع دبا، ويلعب يوم السبت المقبل العربي مع البطائح في مباراة قمة خاصة، ويلتقي سيتي مع التعاون والجزيرة الحمراء مع الحمرية.

سعادة

عبر عبدالله سالم قنزول المدير التنفيذي لنادي العربي عن سعادته بنتائج فريقه الذي واصل مشوار الانتصارات مستعيداً صدارة الترتيب، وقال: الفريق يسير بخطى ثابتة والنتائج الحالية تحسب للجهاز الفني واللاعبين، بجانب المساندة من الجماهير التي تدعم الفريق داخل وخارج ملعبه.

ووصف قنزول الفوز على حتا بالمهم ورفع معنويات لاعبي الفريق قبل لقاء البطائح المهم في الجولة المقبلة.

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