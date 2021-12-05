مبخوت يدخل نادي المائة دولياً

المصدر: دبي - العوضي النمر

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انضم علي مبخوت لاعب منتخب الإمارات لكرة القدم إلى نادي المائة رسمياً بعد مشاركته في مباراته أمام موريتانيا بكأس العرب ليصبح اللاعب الإماراتي رقم 11 الذي ينضم للنادي، وسجل مبخوت في مشواره مع المنتخب 80 هدفاً.

ويعد «الهداف التاريخي» للكرة الإماراتية برصيد 175 هدفاً، مناصفة مع فهد خميس أسطورة الوصل والذي ظل منفرداً باللقب مدة 24 عاماً، وتمكن مبخوت من معادلة رقم خميس في بطولة الدوري بالهدف الذي أحرزه في مرمى عجمان بالجولة التاسعة، ليحقق إنجازاً كبيراً وجديداً في 14 موسماً عبر 243 مباراة.

وأشار مبخوت إلى أن أداء «الأبيض» يتطور، وقال: تحقيق انتصارين متتاليين في كأس العرب أمر جيد، ونتمنى الاستمرار في الانتصارات، وعبور تونس غداً لمواصلة صدارة قمة مجموعتنا الثانية.

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