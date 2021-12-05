علي صالح.. هدف عالمي و«VAR» يفسد الفرحة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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مازال الهدف العالمي الذي سجله علي صالح نجم «الأبيض» في شباك موريتانيا في كأس العرب، حديث الأوساط الرياضية، عربياً وعالمياً، رغم إلغاء الحكم الأورغوياني أندريس كابيرا الهدف بعد رجوعه لتقنية الفيديو «VAR» بداعي التسلل. ويعد هدف علي صالح الأجمل في البطولة، ويحمل نكهة عالمية حينما سدد كرة «دبل كيك» داخل مرمى موريتانيا في الدقيقة 69، على طريقة ريفالدو، واهتم موقع الاتحاد الدولي «فيفا» بالهدف، وقام بـ«رتويت» لتغريدة علي صالح صاحب الهدف والذي كتب على صفحته الشخصية في «تويتر» الحمد لله، في إشارة إلى التعاطف الذي وجده الهدف من الجميع.

وأكد جمال الغندور الحكم الدولي المصري الأسبق، على صحة الهدف وقال لا توجد به شبهة تسلل، وحكم «VAR» أخطأ في تقدير اللعبة فيما حظي الهدف الملغى بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علي صالح إن تقنية «VAR» أصبحت أمراً واقعاً وإلغاء هدفي لا يحزنني كثيراً والأهم عندي هو تحقيق المنتخب للفوز بعد أن سيطرنا على الشوط الأول ونجحنا في حصد النقاط الثلاث.

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