«أبيض الناشئين» وسوريا في «غرب آسيا» اليوم

المصدر: الدمام - البيان الرياضي

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يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2006» في السادسة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» مع نظيره السوري في بداية مشواره بالمجموعة الثانية في بطولة غربي آسيا الثامنة للناشئين لكرة القدم في الدمام.

وأكد الإسباني ألبيرتو جونزاليز مدرب «أبيض الناشئين» احترامه لكل المنتخبات المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين في أتم الجهوزية لمواجهة سوريا بطموح تحقيق نتيجة إيجابية.

وعقد أمس الاجتماع الفني للبطولة بحضور سالم اليعقوبي مدير المنتخب، وتم استعراض لوائح وتعليمات البطولة، والإجراءات الاحترازية والطبية.

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