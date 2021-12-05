العربي يستعيد صدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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استعاد العربي صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوزه أمس على حتا 2 - 0 في ختام مباريات الجولة التاسعة، سجل الهدفين راشد الفلاسي وباولو سيلفا في الدقيقتين 35 و88 ليصل الفريق إلى النقطة 22 فيما تجمد «الإعصار» عند 17 نقطة.

وأوقف دبا الحصن صحوة البطائح وتغلب عليه بملعبه 2 - 1، وأحرز للفائز كل من واندرسون وجواو في الدقيقتين 30 و80 فيما سجل للخاسر بيدرو في الدقيقة 26 ووصل «الحصن» رصيده إلى 17 نقطة، مقابل 20 نقطة للبطائح ثالثاً، وفاز الرمس على سيتي 2 - 1 وسجل الهدفين تياغو وليما وللخاسر باندا ووصل الرمس إلى 9 نقاط.

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