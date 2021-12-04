الأبيض يستعد لتونس بطموح مواصلة الانتصارات في كأس العرب

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

طوى منتخبنا الوطني لكرة القدم الصفحة الموريتانية بعد الفوز عليه بهدف خليل إبراهيم، في ثاني جولات بطولة كأس العرب «فيفا 2021» وحصد «الأبيض» 3 نقاط غالية وضعته على قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط يليه تونس ثم سوريا برصيد 3 نقاط، وبدأ منتخبنا الاستعداد لملاقاة تونس الاثنين المقبل باستاد الثمامة في قطر، ويوجد تصميم من اللاعبين لمواصلة الانتصارات وتصدر المجموعة حتى لا يصطدم بصاحب الأرض في دور الثمانية.

وتعقدت حسابات التأهل من المجموعة الثانية، بعد فوز سوريا المفاجئ على تونس، وسيكون أمام «الأبيض» فرصتين مباشرتين للتأهل بالفوز على تونس أو التعادل، للابتعاد عن حسابات النقطة السادسة بالمجموعة.

وخاض لاعبو المنتخب الذين شاركوا في مباراة موريتانيا، مراناً خفيفاً أمس فيما أدى باقي اللاعبين حصة تدريبية كاملة، وسيعود محمود خميس لتشكيلة الفريق بعد غيابه أمام موريتانيا بسبب الطرد في مباراة سوريا.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك إلى تعزيز الإيجابيات وتدارك سلبيات الأداء التي ظهرت في الشوط الأول من مباراة موريتانيا من بطء في الأداء وعدم حيوية خط الوسط وتعدد إهدار الفرص.

ونجحت مغامرة مارفيك التي قلبت موازين المباراة، بتعزيز الهجوم بمشاركة الثلاثي خليل إبراهيم وإسماعيل مطر وتيغالي فزادت خطورة «الأبيض» الهجومية ونجح البديل خليل إبراهيم في تسجل هدف الفوز في وقت قاتل.

صنع الفارق

أكد فان مارفيك أن «الأبيض» لعب بشكل جيد وصنع الفارق في الشوط الثاني أمام موريتانيا، وقدم اللاعبون جهداً كبيراً أسفر عن تسجيل هدف وإلغاء آخر، وقال مارفيك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة «إنني راض عن أداء اللاعبين وتحقيقهم الفوز في مباراة صعبة أمام منافس أغلق كل منافذ اللعب، وعلينا طي صفحة مباراة موريتانيا والتفكير في لقاء تونس، حيث نعمل على تدارك بعض السلبيات التي ظهرت خلال اللقاء الماضي والاستعداد الجدي سعياً لمواصلة الانتصارات».

أمنية الأحبابي

وعبر بندر الأحبابي لاعب منتخبنا الوطني عن سعادته بتحقيق الفوز علي موريتانيا وحصد 3 نقاط مهمة قادت «الأبيض» لصدارة مجموعته، وقال: كنت أتمنى احتساب هدف علي صالح، لأنه من الأهداف التي لا تعوض.

وأضاف: ينقصنا هدف في الشوط الأول لفك تكتل موريتانيا الدفاعي، وحاولنا خلق الفرص وتكثيف الهجوم خاصة في الشوط الثاني وأشعرنا الخصم بتغيير طريقة الهجوم وزيادة فاعليته.

حضور جماهيري

حرص عدد من جماهير الكرة بالإمارات يتقدمهم مشجع نادي الوحدة فالودة، على دعم «الأبيض» من مدرجات استاد 974، وجاء تشجيعهم مثالياً وأسهم في زيادة حماسة اللاعبين وعطائهم خلال المباراة مما أسفر عن تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل لدور الثمانية، وقام اتحاد الكرة بتسهيل سفر الجماهير وإقامتهم في الدوحة وتقديم أدوات تشجيع لتسهيل مهمتهم خلال دعم وتشجيع المنتخب في مشاركته ببطولة كأس العرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز