العروبة يخطف نقطة التعادل من الشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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انتزع العروبة تعادلاً غالياً من مضيفه الشارقة بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ضمن مرحلة ترتيب المراكز في كأس رابطة المحترفين ليصل الشارقة للنقطة السابعة في 3 مباريات فيما للعروبة نقطتين، تقدم الشارقة في الدقيقة 36 بهدف السبق عن طريق كايو لوكاس من تسديدة قوية على يسار الحارس، انتهى عليه الشوط الأول.

وحاول كل فريق تسجيل هدف في الشوط الثاني، الشارقة لتأمين النتيجة والعروبة للتعديل، وخسر الشارقة جهود مهاجمه الأول مالانغو في الدقيقة 62 بعد تعرضه للإصابة ليتم نقله للمستشفى لمزيد من الفحوصات وحل مكانه خالد باوزير.

ونشط فريق العروبة في الجزء الأخير للمباراة ونجح في ترجمة سيطرته لهدف في الدقيقة 91 من تسديدة قوية في قلب المرمى لرضا عطاس، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ويضع كل فريق نقطة في رصيده.

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