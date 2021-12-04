الإمارات يخطف فوزاً قاتلاً من بني ياس بـ "كعب" بولحية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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خطف الإمارات فوزاً في الوقت القاتل على حساب مضيفه بني ياس بهدف دون رد على حساب مضيفه بني ياس في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت بملعب السماوي بالشامخة في إطار مباريات تحديد المراكز في بطولة كأس رابطة المحترفين.

وواصل الإمارات انتصاراته في دور الترضية محققاً فوزه الثالث على التوالي، بينما تعثر بني ياس مجدداً بعد أن حصد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، إذ جاء الأداء أقل من المتوسط، خصوصاً وأن مدرب بني ياس الروماني دانييل إيسايلا دفع بالعديد من البدلاء والعناصر التي لم تحصل على فرصة المشاركة في المباريات السابقة من أجل الوقوف على مستوياتها وتجهيزها للاستحقاقات المقبلة.

وسنحت أكثر من فرصة في الشوط الثاني للجانبين وإن كانت أخطرها لفريق الإمارات الذي نجح عن طريق البديل الجزائري زكريا بولحية في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع مستغلاً سوء تمركز من دفاع بني ياس ليضع الكرة بالكعب في شباك حارس السماوي.

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