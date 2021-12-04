خورفكان يتغلب على الظفرة بهدفين في كأس رابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق خورفكان فوزاً بهدفين مقابل هدف على مضيفه الظفرة في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على أرضية استاد حمدان بن زايد في إطار مباريات دور تحديد المراكز من الـ 9 وحتى الـ 14 بكأس رابطة المحترفين.

والفوز هو الأول لخورفكان في هذا الدور بعد أن تلقى هزيمتين أمام الشارقة والإمارات، بينما تلقى الظفرة خسارته الثانية بعدما كان قد حقق فوزاً وحيداً على بني ياس 3-2.

تقدم خورفكان مبكراً في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق البرازيلي دوغلاس من متابعة جيدة لكرة رأسية ارتدت من يد الحارس عبد الله سلطان وضعها دوغلاس بسهولة في الشباك.

وتعادل السنغالي ماكيتي ديوب للظفرة في الدقيقة 20 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد تعرض نفس اللاعب للعرقلة داخل المنطقة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

ونجح خورفكان في التقدم مجدداً عن طريق حمدان البارود الذي أحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 59.

وحاول الظفرة العودة في النتيجة وسنحت للاعبيه فرص عدة للتسجيل ولكن لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بفوز خورفكان.

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