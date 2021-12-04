بعثة «الأبيض» تكرّم مشجعة إماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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قامت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم في الدوحة بتكريم مشجعة إماراتية أظهرت حماساً كبيراً في تشجيع منتخبنا في مباراة موريتانيا بكأس العرب وتفاعلت بشدة لحظة تسجيل «الأبيض» هدف الفوز، وقام إسماعيل مطر كابتن المنتخب بتسليمها قميص المنتخب بحضور اللاعبين، وشكرها على تفاعلها الذي يعكس حسها الوطني العالي.

من جانبها طالبت المشجعة اللاعبين ببذل مزيد من الجهد لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، مؤكدة أن كل الجماهير الإماراتية تنتظر نتيجة مشرّفة أمام تونس.

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