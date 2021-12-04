بندر الأحبابي: الفوز طموحنا أمام تونس

المصدر: البيان

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أوضح بندر الأحبابي لاعب منتخبنا الوطني أنهم يدخلون مباراة الجولة الثالثة أمام تونس وهم يسعون لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث، لافتاً إلى أن التفوق على منافس قوي مثل المنتخب التونسي سيعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويمكن المنتخب من تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة ويؤكد تميزه وعلو كعبه على بقية المنافسين.

ولفت الأحبابي إلى أن منتخبنا أصبح على رأس المجموعة بعد مباريات الجولة الثانية، ويجب أن يحافظ على الصدارة ويتأهل إلى ربع النهائي باحتلال المركز الأول، مبيناً أن نجوم الأبيض عازمون على بذل أقصى الجهد الممكن من أجل تقديم أفضل المستويات ومواصلة الانتصارات.

وتحدث بندر عن الأجواء داخل أروقة المنتخب، مؤكداً أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة، وأن الجميع في كامل الجاهزية لخوض اللقاء المقبل، مشيداً بالجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني مع اللاعبين داخل الملعب، وما يقوم به الجهاز الإداري من عمل كبير بهدف توفير الأجواء المناسبة.

وقال: "نعيش أجواء مميزة في معسكر المنتخب، الفوز في المباراتين السابقتين رفع الروح المعنوية للاعبين، وجعلهم أكثر حماساً ومنحهم دوافع كبيرة لمواصلة التألق وتحقيق مزيد من الانتصارات، أمامنا مواجهة مهمة آمل أن نوفق فيها ونحقق النتيجة المطلوبة".

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