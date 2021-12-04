الأبيض الإماراتي يبدأ تحضيراته للقاء تونس في ختام المجموعات

المصدر: البيان

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استأنف منتخبنا الوطني الأول تحضيراته لخوض مباراته الأخيرة في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب, حيث يلتقي المنتخب التونسي بعد غد باستاد الثمامة, وأدى الأبيض تدريباً خفيفاً اليوم، فيما سيختتم تحضيراته بالمران الرئيس غداً. هذا وكان الأبيض قد فاز على منتخبي سوريا وموريتانيا وتصدر مجموعته بست نقاط.

وتحظى المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات باهتمام كبير من الجهاز الفني، خاصة بعد النتائج الطيبة التي حققها الأبيض بالفوز في مباراتين على التوالي، مكنته من الجلوس على قمة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الهولندي فان مارفيك ومعاونيه على تجهيز جميع اللاعبين، وكان الجهاز الفني أجرى عدة تبديلات في قائمة البداية وخلال مجريات المباراتين السابقتين.

وستكون نتيجة مباراتي الجولة الثالثة حاسمة في تسمية صاحبي المركزين الأول والثاني اللذين سيتأهلان إلى ربع النهائي، ويكفي منتخبنا التعادل أمام تونس ليضمن صدارة المجموعة، فيما أصبح موريتانيا خارج الحسابات بعد خسارته لمباراتين.

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