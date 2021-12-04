«الأبيض» 6 نقاط في كأس العرب

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى النقطة السادسة في بطولة كأس العرب لكرة القدم من مباراتين بالمجموعة الثانية بفوزه أمس على موريتانيا 1 - 0، سجل الهدف خليل إبراهيم في الوقت المحتسب بدل الضائع، ورغم سيطرة «الأبيض» على مجريات الشوط الأول إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة، نتيجة التسرع في إنهاء الهجمات والبطء في الأداء والإصرار على الاختراق من العمق.

وعدم فاعلية خط الوسط الذي سيطر عليه الفريق الموريتاني الذي ظهر بمستوى جيد وضغط على لاعبينا، وسنحت عدة فرص لعلي مبخوت وكايو وعلي صالح قبل نهاية الشوط وتصدى لها حارس موريتانيا باكوندا «المتالق» لينتهي الشوط من دون أهداف.

تحسن أداء منتخبنا بالشوط الثاني وظهر الإرهاق على لاعبي موريتانيا وشهدت الدقيقة 69 تسجيل علي صالح أجمل أهداف البطولة، حينما سدد كرة «دبل كيك» داخل مرمى موريتانيا ولكن تقنية «VAR» ألغت الهداف بداعي التسلل.

أجرى المدرب فان مارفيك 3 تغيرات بمشاركة خليل إبراهيم وإسماعيل مطر وتيغالي بدلاء لكايو، وعلي صالح محمد برغش بهدف تعزيز القوة الهجومية، وأسفرت التغييرات عن تسجيل خليل إبراهيم هدف الفوز للأبيض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتأهل المنتخب القطري لدور الثمانية بفوزه على نظيره العماني 2 - 1، بالمجموعة الأولى، بهدف من «نيران صديقة» سجله مدافع المنتخب العماني دوربين فهمي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 97، تقدم قطر بهدف لأكرم عفيف بالدقيقة 31 من ركلة جزاء وتعادل لعمان خالد الهاجري بالدقيقة 37. وفي المجموعة نفسها تعادل العراق والبحرين سلبياً.

وتقام اليوم 4 مباريات ويلعب المغرب مع الأردن في مواجهة أفريقية آسيوية شرسة لحجز بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة، ستكون السعودية أمام فرصة التعويض في مواجهة فلسطين، فيما يسعى منتخبا الجزائر ومصر للتأهل من المجموعة الرابعة على حساب لبنان والسودان توالياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز