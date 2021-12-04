الإمارات تستضيف «بارالمبية غرب آسيا 2024»

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

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قرر المكتب التنفيذي للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا في اجتماعه على هامش دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب برئاسة الدكتور عبد الرزاق بني رشيد وحضور الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم اختيار الإمارات لاستضافة بارالمبية غرب آسيا 2024.

دشن لاعبو الإمارات أمس مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «البحرين 2021» بالمشاركة بالدور التمهيدي لألعاب القوى، وهم محمد البلوشي «القرص»، محمد المنصوري «الرمح»، علي شريف «الجلة للمكفوفين»، فيما يخوض الخماسي الإماراتي أحمد نواد، محمد الشحي، عبد العزيز الكندي، حميد جاسم، منصور النقبي سباق الكراسي المتحركة لمسافة 400 متر ضمن فئتين مختلفتين، فيما قدم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية الشكر للبحرين على الاستضافة والتنظيم الرائع.

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