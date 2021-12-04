لعبة الكراسي الموسيقية مستمرة في «الهواة»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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اعتلى فريق دبا الفجيرة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه الصعب على ضيفه مسافي بهدف الفار اوليفيرا، لتستمر لعبة الكراسي الموسيقية في «الهواة»، وأكمل مسافي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سعيد محمد، ووصل «النواخذة» إلى 21 نقطة، وفاز الحمرية على غلف اف سي 3 - 1 أحرز للفائز كل من فينسيوس هدفين وماجد العزيزي وللخاسر رينان سيلفا.

وحوّل الجزيرة الحمراء تأخره أمام التعاون بهدفين إلى فوز غالٍ بثلاثية عن طريق كواكو هدفين وعلي حسن وأحرز للتعاون ماركوس ودينيس، وتعادل الفجيرة أمام مصفوت 1 - 1 تقدم مصفوت بهدف برونو ديبال وتعادل لـ «الذئاب» ناصر سالم.

وتقام اليوم 3 مباريات منها قمتان تجمع حتا مع العربي والبطائح مع دبا الحصن، فيما يلاقي الرمس فريق سيتي.

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