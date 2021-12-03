«بروح الخمسين».. «الأبيض» يواجه موريتانيا الليلة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في الثامنة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» باستاد 974 بالدوحة مع منتخب موريتانيا بروح الاحتفالات بالعيد الوطني الخمسين للإمارات، بطموح الوصول للنقطة السادسة بالمجموعة الثانية، والاقتراب من دور الثمانية، فيما يلاقي المنتخب التونسي نظيره السوري.

ويوجد تصميم من لاعبي «الأبيض» على إسعاد جماهيرهم في ذكرى عيد الاتحاد، خاصة بعد الأداء المتميز الذي قدمه الفريق في الشوط الأول أمام سوريا، قام المدرب مارفيك بتجهيز محمد برغش بديلاً عن محمود خميس الذي نال الإنذار الثاني ومن ثم البطاقة الحمراء خلال مباراة سوريا، وقال مارفيك:

هدفنا الوحيد هو النقاط الثلاث.من ناحية أخرى، حرص لاعبو منتخبنا على المشاركة في احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وأرسل عدد من اللاعبين عبر مقاطع فيديو تهانيهم للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة.

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