4 مواجهات في دوري «الهواة» اليوم

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تقام اليوم 4 مواجهات مثيرة في الجولة التاسعة من دوري «الهواة»، تجمع دبا الفجيرة مع مسافي، والحمرية ضد غلف إف سي، والفجيرة أمام مصفوت، ويلتقي التعاون جاره الجزيرة الحمراء في «ديربي» رأس الخيمة يتطلع« النواخذة» الثالث بـ 18 نقطة لتضييق الخناق على المتصدر ووصيفه، ومواصلة مشوار الانتصارات إلى جانب استغلال تراجع مسافي الثالث عشر بـ 5 نقاط.

ويستقبل الحمرية (الخامس بـ 16 نقطة) فريق غلف اف سي (الثامن بثماني نقاط)، فيما يسعى الفجيرة إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً عندما يستقبل مصفوت الجريح، (السادس بـ 8 نقاط)، في الملعب الأنيق بالفجيرة، يحاول الجزيرة الحمراء تحقيق الفوز الثاني له في الدوري ـ على حساب التعاون، الذي يحتل المركز الثاني عشر بـ5 نقاط.

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