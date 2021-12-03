دبي تحتضن 20 فعالية دولية ومجتمعية في عطلة «اليوبيل الذهبي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي تنظيم 20 فعالية رياضية دولية ومجتمعية في عطلة عيد الاتحاد الخمسين، «اليوبيل الذهبي»، وفي مقدمتها «دبي آيس شو» الحدث الأكبر في الرياضات الجليدية.

ويقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي ونادي إتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد، وضمن احتفالات الدولة بالعيد الخمسين، وينطلق في قاعة كوكا كولا أرينا، بمباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد، لأول مرة في دبي بين فريقي أفانغارد ونادي ايه كيه بارز، ويقام استعراض «الأميرة النائمة»، على الجليد ومن أبرز الفعاليات بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي

والتي تقام باستاد «ذا سفنز»، بمتابعة أكثر من 35 متفرجاً ويتم بث فعالياتها عبر أكثر من 40 قناة تلفزيونية لأكثر من 130 دولة.

المبارزة

وتنطلق اليوم منافسات «بطولة إم كي الدولية للمبارزة» لسلاح الإيبيه، بمجمع حمدان الرياضي، بمشاركة 100 لاعب في مقدمتهم 3 أبطال أولمبيين، أبرزهم الرومانية آنا ماريا بوبسيكو المصنفة ثانية على العالم والحائزة فضية أولمبياد «طوكيو 2020» و10 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للمبارزة و50 ميدالية ملونة في مختلف البطولات العالمية، والأستونية كاترينا ليهيس والأوكراني إيغور ريزلين المصنف الثالث عالمياً.وتتواصل منافسات بطولات العرب الفردية للشطرنج الكلاسيكي والخاطف والسريع للرجال والسيدات، في الجداف، ويشارك فيها 19 دولة كما تختتم اليوم بطولة الشطرنج الكلاسيكي.

وتختتم منافسات بطولة كأس اليوم الوطني للبولو، في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، وتتواصل منافسات المهرجان الدولي للبريدج «4 جاكس» في فندق كراون بلازا، ويقام تحدي الترايثلون في «ديستركت وان»، فيما تتواصل بطولة الشطرنج السريع بصالة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم.

وتقام كأس اليوبيل الذهبي للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، وسباق الجري من ريس مي في فيستيفال سيتي دبي، وسباق خور دبي سترايدر للجري في نادي خور دبي للغولف واليخوت، وبطولة هاميلتون للسباحة في أكاديمية جيمس دبي ، وسباق دبي الجائزة الكبرى التاريخي للسيارات الكلاسيكية في دبي أوتودروم، وسباق سبينس للجري العائلي في ند الشبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز