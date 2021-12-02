«جولة عام الخمسين» تزين «تاسعة الهواة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم اسم جولة عام الخمسين على الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الأولى ، وستشهد هذه الجولة أجواء احتفالية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، حيث سيرتدي اللاعبون وحكام المباريات وأعضاء الأجهزة الفنية قبل الدخول إلى الملاعب قمصاناً تحمل ألوان علم الدولة وشعار عام الخمسين. وأكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات أن فكرة إطلاق عام الخمسين على مباريات الجولة التاسعة تأتي تزامناً مع الاحتفالات التي تعم أرجاء الدولة ».

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