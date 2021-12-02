راشد بن حميد: رؤية القيادة الرشيدة وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة

المصدر: دبي - وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن رؤية القيادة الرشيدة وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي القيادة الرشيدة والمواطنين وكل من يقيم على أرض الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، مؤكداً أن الإمارات حققت تقدماً مذهلاً خلال الخمسين سنة الماضية، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من التطور والتقدم في الخمسين سنة المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية القيادة الحكيمة وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وحققت لها مكانة مرموقة بين الأمم.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: «إن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والآباء المؤسسين وضعت القاعدة الأساسية للتطور، حيث ركز المغفور له الشيخ زايد على بناء الإنسان وتعليمه وتوفير أفضل الفرص ليُسهم في البناء ويصنع المجد والازدهار وسار على هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».

فخر

وعبّر رئيس الاتحاد عن فخره بدور المرأة الإماراتية الكبير خلال مسيرة الخمسين عاماً الماضية، مؤكداً أنها ستلعب دوراً أكبر في مسيرة التنمية المستقبلية، لأنها مؤهلة للقيام بأدوار كبيرة، حيث تشارك في جميع القطاعات والأعمال وتؤدي رسالتها على أفضل ما يكون بكل فخر وإتقان.

ودعا الشيخ راشد بن حميد الأسرة الرياضية إلى رفع وتيرة العمل والعطاء من أجل مواكبة التطور القائم في كل القطاعات، مشيراً إلى أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة للرياضة يستحق من الجميع العطاء والتضحية وتحقيق الإنجازات .

وجدد رئيس الاتحاد عهد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، وتعهد بمواصلة العطاء والحفاظ على المكتسبات .

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