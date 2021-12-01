5 نجوم في «تحدي الكرة الاستعراضية» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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في مبادرة خلّاقة لدعم وتمكين المجتمعات الرياضية، أعلنت «إي أكس سبورتز» عن خطوة جديدة في شراكتها السابقة مع سيان غارنيه، أفضل لاعب كرة استعراضية في العالم.

وعبر «تحدي دبي للياقة»، أقامت «إي إكس سبورتز» فعالياتها، في نهاية نوفمبر المنصرم خلال الحفل الختامي لتحدي دبي للياقة، وهي مجموعة من التحديات المثيرة التي خضع لها 5 نجوم رياضيين تم ترشيحهم من قبل بطل العالم في كرة القدم الحرة، سيان غارنيه.

وتمنح منصة «إي إكس سبورتز» الفرصة للمواهب الرياضية في الرياضات الحرة، مثل كرة القدم الحرة وكرة الشوارع وغيرها، ومن بين المواهب الخمس التي خاضت «تحدي الكرة الاستعراضية» الضخم، مهدي عمري، بطل العالم في كرة الشوارع، في الحيلة المعروفة «البانا»، وهي تقنية تستخدم في اتحاد كرة القدم والهوكي وكرة السلة، حيث يقوم اللاعب بدحرجة الكرة أو رميها بين أرجل الخصم، كما يشارك أيضاً، الإيفواري تيتي كوني، الحائز على بطولة أفريقيا لكرة القدم الحرة عام 2019، والبرازيلي أدونيس، الذي كشف عن مواهبه في كرة القدم الحرة بموطنه خلال الافتتاح الرسمي بين البرازيل وكرواتيا، والنهائي بين ألمانيا والأرجنتين، في كأس العالم لكرة القدم عام 2014، ويشارك الموهبة يمنية الأصل عمار الخضيري، بطل كرة القدم الحرة في الإمارات، ومشترك نهائي سابق في برنامج «أربز جوت تالنت»، والماليزي زيم أحمد، ذو تاريخ مصحوب بمنافسات عالية المستوى، سواء أكان ذلك في بطولات آسيا، أم مع نادي كوبنهاغن بانا هاوس.

الفعالية جاءت إثر شراكة ناجحة بين «إي إكس سبورتز» وسيان غارنيه، وتم إطلاقها منذ حوالي شهر في معرض جايتكس في دبي، ويُعرف غارنيه على نطاق واسع بأنه «أفضل لاعب كرة استعراضية في العالم»، بعد أن طور أسلوباً فريداً لكرة القدم الحرة، جمع بين الموسيقى ورقص البريك دانس وعناصر كرة القدم.

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