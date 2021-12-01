راشد بن حميد: اللاعبون مطالبون بالاستمرار في الانتصارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي - العوضي النمر

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم حرص الاتحاد على توفير كل أسباب النجاح لمنتخبنا الوطني الأول، في مشاركته الحالية في بطولة كأس العرب، متمنياً أن يحقق لاعبو الأبيض التطلعات، وينجحوا في إسعاد الجماهير الإماراتية.

وثمن رئيس الاتحاد الفوز الذي حققه المنتخب على سوريا، مشيراً إلى أن نجوم الأبيض مطالبون ببذل جهود أكبر في المباريات المقبلة، والاستمرار في تحقيق الانتصارات في هذه البطولة المهمة، مجدداً ثقة اتحاد الكرة في العناصر التي تضمها القائمة، متمنياً التوفيق لكل اللاعبين في المباريات المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد أن «الأبيض» سيكسب الكثير من الفوائد الفنية من خلال مشاركته في هذه البطولة، خاصة في ظل وجود منتخبات عربية قوية ومتمرسة.

وقال: «المشاركة في هذه البطولة وخوض مباريات قوية تمنح الجهاز الفني للمنتخب فرصة للحصول على فوائد فنية كثيرة، من خلال الاحتكاك وإكساب اللاعبين الشباب مزيد من الخبرات».

وطوى منتخبنا الوطني الصفحة السورية بعد تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف بإمضاء الثنائي كايو كانيدو وعلي صالح، في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العرب فيفا 2021، وحصد 3 نقاط غالية وضعته في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المنتخب التونسي، وبدأ الاستعداد لمواجهة موريتانيا غداً على استاد 974، وسط تصميم من الفريق علي مواصلة الفوز سعياً لاجتياز مرحلة المجموعات والتأهل إلى دور الثمانية.

وأمس خاض المنتخب مراناً خفيفاً للعناصر التي خاضت المباراة الأولى، فيما تلقى باقي اللاعبين حصة تدريبية كاملة، حيث يهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك إلى تعزيز الإيجابيات وتدارك سلبيات الأداء، التي ظهرت في الشوط الثاني، حينما تراجع الأداء.

وبدأ المدرب الهولندي فان مارفيك في إعداد اللاعب محمد برغش ليحل بديلاً عن محمود خميس، الذي نال الإنذار الثاني، ومن ثم البطاقة الحمراء خلال مباراة سوريا.

وأكد فان مارفيك أن الأبيض لعب بشكل جيد وصنع الفارق في الشوط الأول أمام سوريا، حيث قدم اللاعبون جهداً كبيراً أسفر عن تسجيل هدفين، وقال مارفيك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: إنني راض عن الشوط الأول وغير سعيد بالأداء في الشوط الثاني، حيث خسرنا الكرة بسهولة ومُني مرمانا بهدف.

واختتم مارفيك بقوله: علينا طي صفحة مباراة سوريا وبدأ التفكير في لقاء موريتانيا يوم الجمعة، حيث نعمل علي تدارك بعض السلبيات التي ظهرت خلال لقاء سوريا والاستعداد الجدي سعياً لتحقيق الفوز.

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