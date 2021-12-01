كايزر: الجزيرة جاهز للمونديال ومواجهة أوكلاند صعبة

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة جاهزية فريقه للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في أبوظبي في الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل، ومواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاحية المنافسة، مشيراً إلى أن كل فئات النادي من إدارة ولاعبين يتحضرون جيداً للبطولة التي استحق فيها فخر أبوظبي المشاركة، حسب قوله، بعد تتويجه بلقب الدوري .

وقال كايزر: سنلعب في بطولة قوية بالتأكيد أمام أفضل فرق العالم، لذلك ينتظرنا تحد كبير ومهمة صعبة منذ بداية المشوار بمواجهة أوكلاند سيتي الذي يعتمد في أدائه على القوة البدنية التي يتميز بها، وحال نجحنا في تجاوزه ستكون أمامنا مهمة صعبة أخرى بملاقاة الهلال السعودي الذي قدم مستوى متميزاً في نهائي دوري أبطال آسيا قبل أسبوعين، أعتقد أنه فريق قوي جداً ويضم عناصر متميزة، وتأهلنا لمواجهته سيضعنا أمام مباراة حماسية قوية، هذا هو الوضع في البطولة دائماً لأنها تجمع أقوى الفرق.

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